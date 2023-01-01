Жена звезды "Дома-2" Стаса Каримова назвала обескураживающую причину развода. При чем тут Ольга Бузова?

Стас Каримов на "Доме-2" строил любовь с Олей Бузовой. Но пару разбил Роман Третьяков. Проект Стас в итоге покинул, проиграв новому возлюбленному блондинки всего в один голос.

После реалити Каримов вместе с братом зарабатывает музыкой. Стас и Оскар — диджеи. В 2023 году легендарный выпускник телестройки во второй раз женился. Избранницу Каримова зовут Софья. Вскоре молодожены стали родителями. У пары родилась дочь Злата. Для Софьи малышка стала вторым ребенком, она воспитывает сына Андрея от прошлых отношений. У диджея же есть приемная дочь Ума от первого брака.

Но и эти отношения Стас не смог удержать. Софья сообщила, что они разводятся. "Итоги 2025: развожусь, полное внутреннее обнуление, рассталась с родительскими установками и страхами, с нуля начинаю формировать свою жизнь, которой еще не знаю", — поделилась жена Каримова.

По словам Софьи, причина развода очень банальна — она просто повзрослела и пересмотрела свои взгляды на жизнь. "Начала себя ценить, любить и уважать, повзрослела, поняла, что я здесь, для себя", — написала девушка.

Софья отметила, что нового мужчины в ее жизни нет. Мол, теперь на первом месте будут дети и карьера. Вместо семьи она выбрала сцену. "Приоритеты теперь: растить своих детей — моих главных учителей, открывать филиалы нашего бизнеса, писать и выпускать песни, дать хотя бы один сольный концерт", — заключила Каримова.

Поклонники Стаса в шоке от таких новостей. Многие тут же сравнили Софью с Ольгой Бузовой, мол, та в свое время тоже выбрала более яркого Третьякова явно ради карьеры. "Бедный Стас, очередной удар"; "Поступила как Бузова"; "Все в жизни циклично. Что-то подобное он пережил на проекте"; "Держись Стас, ты еще построишь свою любовь!" — пишут пользователи Сети.