ФСБ предотвратила диверсию спецслужб Украины в Кабардино-Балкарии

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили диверсию на участке газораспределительной системы в Кабардино-Балкарии. Теракт планировал по указанию кураторов из украинских спецслужб житель города Нальчика, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Как установило следствие, злоумышленник прошел специальную подготовку в одном из лагерей сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Затем террорист транзитом через третьи страны вернулся в Россию.

Диверсант при попытке задержания оказал вооруженное сопротивление. Ответным огнем он был уничтожен. При нем было самодельное взрывное устройство мощностью до 5 килограммов в тротиловом эквиваленте, автомат "Форт" украинского производства с боеприпасами. В телефоне ликвидированного террориста обнаружена переписка в Telegram с куратором из украинских спецслужб, передает ТВЦ.