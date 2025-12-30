Умер народный артист России Эмиль Кио

Скончался народный артист России Эмиль Кио. Ему было 87 лет. Трагические новости сообщил генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.

Причина смерти иллюзиониста не называется. По некоторым данным, в последние годы здоровье стало подводить Эмиля Эмильевича. В октябре ему стало плохо во время выступления.

Церемония прощания с советским иллюзионистом пройдет 2 января в Большом церемониальном зале Троекуровского кладбища. Гражданская панихида начнется в 12:00. Похоронят народного артиста России на Троекуровском кладбище, передает РИА Новости.

Эмиль Ренард-Кио родился во Владикавказе 12 июля 1938 года. С 1960-х годов он выходил на арену цирка, сначала выступал в роли помощника отца — Эмиля Теодоровича Ренард-Кио, затем создал собственный номер. В 1991 году был избран председателем Союза цирковых деятелей России.