На "Радиостанции Судного дня" неожиданно зазвучало "Лебединое озеро"

Музыка из балета "Лебединое озеро" зазвучала на "Радиостанции Судного дня", также известной как "жужжалка". Трансляция музыкальных композиций неожиданно прервала обычное жужжание в 16.07.

За музыкой Чайковского в эфире УВБ-76 прозвучала песня из советского мультфильма "Бременские музыканты". Наблюдатели предположили, что частоту захватил пират.

Коротковолновая радиостанция УВБ-76 вещает с 1976 года. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями. Роскомнадзор на запросы об этой радиостанции заявил, что данные не являются общедоступными – это закрытая информация.