Дочь Даны Борисовой горько пожалела о пластической операции в 17 лет: "Сделала под влиянием мамы"

Дочь Даны Борисовой в уходящем году перенесла две пластические операции. Сначала Полине изменили форму носа, а через несколько месяцев вылепили новую фигуру.

После операций девушка восстановилась довольно быстро и рассказывала, как она довольна результатом. Но оказалось, что Полина не осознавала, что делает. Только со временем она поняла, что совершила ошибку.

Борисова-младшая на своей странице в соцсети опубликовала шокирующие кадры из больничной палаты и откровенно рассказала о своем опыте. "В 17 лет я сделала две пластические операции. Первая была ринопластика. Вторая – липоскульптурирование, я уменьшила грудь, откачала лишний жир и вкачала его в попу, как называет ее моя мама, африканскую", — поделилась Полина.

Девушка показала свой нос до ринопластики, сразу после операции и уже после реабилитации. Результатом этой операции она осталась довольна, хотя призналась, что решиться на такое было страшно. "Первый вид с новым носом меня очень напугал, но потом он пришел в норму", — отметила Борисова-младшая.

А вот о липоскульптурировании Полина пожалела. Она назвала эту операцию сомнительной. "Потому что менять фигуру в 17 лет – перебор. Единственное, я не жалею о том, что уменьшила грудь, потому что у меня был шестой размер, и это очень неудобно, некомфортно, сейчас у меня третий", — заявила девушка.

По словам Полина, если бы ее мама не была фанатом пластических хирургов, она бы сама никогда не решилась что-то изменить в себе. "Я делала, в какой-то степени, под ее влиянием", — пояснила наследница телеведущей.