Назван универсальный инструмент для российского ответа Западу

Универсальным инструментом назвали специалисты баллистическую ракету средней дальности "Орешник". Особенность ракеты в том, что ее можно оснащать различными боеголовками, отметил в интервью "Известиям" военный эксперт Виктор Литовкин.

Эксперт уточнил, что "Орешник" может нести ядерные и обычные боеголовки. По словам Литовкина, применение ядерного оружия — это крайняя мера. А вот возможность использовать обычные высокоточные заряды расширяет диапазон возможных ответов.

Как отмечалось ранее, в случае прямого столкновения с Западом "Орешник" позволит нанести противнику неприемлемый ущерб. Двухступенчатая ракета с дальностью около 5,5 тысячи километров получила разделяющуюся головную часть с блоками индивидуального наведения. Боевые блоки идут к цели на скорости до 10 чисел Маха, поэтому их крайне сложно перехватить. Поставленный на боевое дежурство в Беларуси "Орешник" способен поразить ключевые объекты в странах Европы.