Как сегодня выглядит и что вспомнила лишившаяся половины черепа после зверского избиения Анжелика Тартанова

Модель Анжелика Тартанова пропала в конце ноября. Оказалось, что избитая до полусмерти девушка попала в больницу. Несколько дней она провела в коме, врачи удалили ей часть черепа. Спасти жизнь Анжелике удалось, но она забыла все, что произошло перед комой.

Как рассказывают близкие Тартановой, самое страшное позади: угрозы жизни больше нет, но память девушки пока не восстановилась. Анжелика не только полностью забыла день, когда ее избили, но даже не помнит, как называются некоторые предметы. Модель сейчас проходит реабилитацию, ее мучают страшные головные боли.

Накануне сестра Тартановой опубликовала видео, на котором Анжелика рассказывает, что начала узнавать предметы и вспоминать, как они называются. Для врачей это важный сигнал, значит, мозг постепенно восстанавливает утраченные функции. На кадрах видно, что на лице модели еще остается сильный отек, а часть костей черепа отсутствует.

Однако врачи настроены осторожно оптимистично. Они считают, что память может вернуться, но многое будет зависеть от качества и продолжительности реабилитации. Семья намерена сделать все возможное, чтобы Анжелика вспомнила произошедшее и смогла вернуться к полноценной жизни.

Родные Тартановой обвиняют в избиении ее сожителя Дмитрия. Мотив у него был, Анжелика сообщила подругам, что после того, как мужчина в очередной раз поднял на нее руку, она задумала побег. Отметим, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Покушение на убийство". Подозреваемый арестован на два месяца.