В Москве с искренней благодарностью восприняли реакцию иностранных друзей и партнеров, выражающих осуждение предпринятой киевским режимом террористической атаки на государственную резиденцию Президента в Новгородской области. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Глава МИДа отметил, что провокация, которая произошла в ночь на понедельник, еще раз подтвердила террористическую сущность группы лиц, незаконно удерживающих власть в Киеве. Традиционно европейские покровители нынешнего киевского режима закрывают глаза на все его действия. Александра Сергомасова продолжит.