Мишустин пообщался с детьми, мечты которых исполнил в рамках акции "Елка желаний"

Глава кабмина Михаил Мишустин исполнил новогодние мечты троих детей, которые отправили свои письма на "Елку желаний".

Председатель правительства по видеосвязи из своего кабинета пообщался с ребятами - все они по его приглашению приехали в Москву вместе с родителями. Десятилетний Саша Иванов из Краснодарского края хотел получить конструктор, его земляк, одиннадцатилетний Миша Каймаков, мечтал о 3D-принтере, а четырнадцатилетняя Маргарита Дяченко из ЛНР – о специальном термопрессе, чтобы наносить графические рисунки на одежду.

Вместе с Маргаритой в Москву приехали и ее отец, ветеран СВО. Сейчас он служит в органах МВД в родном Луганске. Все уже успели побывать на разных экскурсиях, на елке в Кремле, а еще в инновационно-образовательном комплексе "Техноград".