Мишустин пообщался с детьми, мечты которых исполнил в рамках акции "Елка желаний"

Глава кабмина Михаил Мишустин исполнил новогодние мечты троих детей, которые отправили свои письма на "Елку желаний".
Председатель правительства по видеосвязи из своего кабинета пообщался с ребятами - все они по его приглашению приехали в Москву вместе с родителями. Десятилетний Саша Иванов из Краснодарского края хотел получить конструктор, его земляк, одиннадцатилетний Миша Каймаков, мечтал о 3D-принтере, а четырнадцатилетняя Маргарита Дяченко из ЛНР – о специальном термопрессе, чтобы наносить графические рисунки на одежду.
Вместе с Маргаритой в Москву приехали и ее отец, ветеран СВО. Сейчас он служит в органах МВД в родном Луганске. Все уже успели побывать на разных экскурсиях, на елке в Кремле, а еще в инновационно-образовательном комплексе "Техноград".
"Ребят, я вас с родителями пригласил в "Техноград", мы постарались найти такое место в Москве. Мэр Москвы активно занимается такими площадки для технологий, для того, чтобы профессионалитет развивать. Здесь можно пройти подготовку по десяткам профессий. Надеюсь, что вы получили новые идеи для вдохновения и развития своего творческого потенциала. В наступающем Новом году вас ждет множество ярких событий и невероятных открытий, целая череда удач и достижений, как больших, так и маленьких, из которых и складывается длинный, порой непростой путь вперёд, к будущим большим победам. Главное – верить в себя, идти к своей цели. Мечтайте – и все желания обязательно будут исполняться, как сегодня", - сказал Мишустин.