После срыва мужа Лера Кудрявцева забрала дочь и улетела из Москвы с другим мужчиной

Лера Кудрявцева летом призналась, что годами спасает мужа от алкоголизма. Якобы Игорь Макаров пьет запоями и даже лечение ему не помогает. Заговорила ведущая после очередного срыва супруга. Спортсмена такие откровения жены взбесили, он в очень грубой форме попросил ее замолчать. Семейные разборки Лера и Игорь транслировали в Сети.

Поговаривали, что пара на грани развода. Но ведущая и хоккеист смогли преодолеть трудности. Они снова стали вместе появляться на публике, а Лера больше не жаловалась на мужа.

Однако внезапно Кудрявцева вышла на связь с подписчиками, находясь в аэропорту, и сообщила, что покидает Москву с дочкой. Новый год ведущая будет праздновать в другом городе. Лере предстоит работать 31 декабря, поэтому она взяла с собой дочь и отправилась в путешествие. Компанию Кудрявцевой составил не Макаров, а другой известный мужчина — певец Шура, который, очевидно, будет выступать на корпоративе вместе с Лерой.

"Едем работать и отдыхать! Вот такие дела", — поделилась ведущая.

Подписчики порадовались за телеведущую, ведь еще недавно она делилась тревожными новостями. Кудрявцева призналась, что столкнулась с серьезными психологическими проблемами и была вынуждена не только обратиться к психотерапевту, но и пройти сеансы гипноза. Лера не раскрыла подробностей, но намекнула, что всему виной некоторые "близкие люди".