Зеленский ожидает размещения американских войск на Украине

Владимир Зеленский определил "сильную гарантию безопасности" для Украины. Украинский лидер считает, что такой гарантией станет размещение миротворческих войск США, сообщают украинские СМИ.

Зеленский отметил, что, поскольку речь идет о войсках США, то решение будет принимать именно Америка. В Киеве этого очень бы хотели. По словам украинского лидера, он намерен в будущем обсудить этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом и представителями стран "коалиции желающих".

О готовности США разместить войска на Украине ранее заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. По его словам, такие заявления из Вашингтона вселяют надежду на урегулирование конфликта в ближайшем будущем.