Собянин сообщил о трех сбитых 30 декабря на подлете к Москве украинских дронах

Три беспилотника, летевшие на Москву, сбили силы противовоздушной обороны за три часа. Об этом сообщил в Telegram мэр российской столицы Сергей Собянин.

Как написал Собянин, сотрудники экстренных служб работают на местах падения обломков украинских дронов. О перехвате первого беспилотника мэр сообщил в 18:09, второй БПЛА был сбит через через 20 минут. Еще один дрон ПВО ликвидировала в 18:45.

Минобороны России накануне сообщило, что с 28 по 29 декабря средства противовоздушной обороны отразили атаку 91 ударного беспилотника ВСУ. Дроны пытались атаковать государственную резиденцию Владимира Путина в Новгородской области.