Дмитрий Дибров воссоединился с Полиной на вилле: как будто и не разводились

Дмитрий и Полина Дибровы расстались после 16 лет брака. В сентябре они официально оформили развод. Красавицу-жену у шоумена увел друг семьи, миллиардер Роман Товстик. Бизнесмен жил по соседству, а модель несколько лет назад стала крестной его сына.

Теперь Полина живет с Романом, его детьми и сыновьями от шоумена. Большая семья собирается вечерами за общим столом и играет в "Мафию". Но, оказывается, модель не забывает и бывшего мужа.

При разделе имущества Диброва отказалась от претензий на рублевую виллу, где она прожила с Дмитрием 16 лет. Сейчас особняк выставлен на продажу. Телеведущий решил, что ему одному такой большой дом ни к чему. А пока покупатель не нашелся, Дмитрий продолжает там жить вместе со старшим сыном. Полина при этом наведывается в гости, ведь живет по соседству.

Накануне она с младшими детьми нагрянула к бывшему. Дибровы отметили наступающий Новый год пышным застольем, а после пели в караоке. Атмосфера в доме была такой, будто супруги и не разводились.

Правда, вечером того же дня Дмитрий Дибров впервые появился на публике с новой возлюбленной. Ведущий встречается с многодетной вдовой Екатериной Гусевой.