МИД заявил протест странам Прибалтики

Временные поверенные в делах Латвии, Литвы и Эстонии 30 декабря были вызваны в МИД России. Им заявили решительный протест из-за ограничения работы российских посольств в Риге, Вильнюсе и Таллине, сказано в публикации на сайте внешнеполитического ведомства.

В МИД напомнили, что недружественные власти прибалтийских стран ввели регламентирование административно-хозяйственной деятельности посольств России. В дипведомстве подчеркнули, что эти противоправные требования сильно затруднят работу загранучреждений. В МИД указали на грубое нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях.

В Москве неоднократно заявляли, что прибалтийские страны прочно закрепили за собой статус крайне враждебных государств по отношению к Москве. Российская сторона оставляет за собой право принять соответствующие ответные меры.