Друг раскрыл шокирующие детали последних месяцев жизни Валентины Легкоступовой

Валентине Легкоступовой 30 декабря исполнилось бы 60 лет. Исполнительница хита "Ягода-малина" трагически погибла в августе 2020 года. Певица упала в своей квартире, получила черепно-мозговую травму и вскоре умерла.

В произошедшем многие винили мужа Легкоступовой. Близкие артистки считают, что с появление Юрия Фирсова, ее жизнь пошла под откос. Как рассказал общественный деятель Вадим Манукян, который близко общался с певицей, в последние месяцы жизни она полностью растворилась в муже, забыв о друзьях и карьере.

"Она была настоящим и преданным другом, светлым человеком, открытым душой. Несправедливо рано ушла из жизни. Валентина могла оказаться под влиянием", — заявил Манукян.

По словам общественника, Легкоступова резко изменилась. "Все, что с ней происходило в последнее время, не было похоже на то, каковой она была. Когда мы общались в последний год, когда она начала заниматься яхтенным спортом, я почувствовал, что в ней произошли изменения. Но я не мог объяснить их характер", — объяснил приятель артистки.

После свадьбы исполнительница хита "Ягода-малина" закрылась от друзей и родных. "Мне показалось, что даже для собственной семьи. Я до сих пор не могу для себя понять, как же так случилось, что она под влиянием другого человека изменила судьбу и сгорела буквально через месяц после свадьбы", — раскрыл шокирующие детали в беседе с "Абзацем" Манукян.

Напомним, в июле 2020 года Валентина Легкоступова вышла замуж за яхтсмена Юрия Фирсова. Брак продлился всего пару месяцев. Уже 7 августа певицу нашли в квартире с переломом черепа и гематомами. Артистку доставили в реанимацию, но 14 августа она умерла.