Силы ПВО сбили за четыре часа 110 дронов ВСУ над российскими регионами

Силы противовоздушной обороны отразили очередную попытку киевского режима устроить теракт на объектах в российских регионах. ПВО сбила более сотни украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, в период с 16.00 мск до 20.00 мск над территорией Брянской области перехвачено 80 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Десять дронов ВСУ ликвидировано над Калужской областью, восемь – над Московским регионом, в том числе 3 БПЛА, летевших на Москву. Семь дронов уничтожено над Курской областью, два – над Воронежской, по одному – над Белгородской и Смоленской областями.

Позже мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что дежурные средства ПВО сбили еще один летевший на столицу украинский беспилотник. Таким образом, общее число сбитых за 4 часа дронов достигло 110.