Обстоятельства недавней попытки киевского режима атаковать резиденцию президента России Владимира Путина тщательно изучат в США. Об этом заявил американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер.

Как сказал Уитакер в интервью телеканалу Fox Business, такая атака со стороны Киева была бы безрассудной. Шаги Киева не помогут достижению мира между Украиной и Россией.

Киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области, сообщил глава МИД России Сергей Лавров. Противник использовал 91 беспилотник. Все дроны уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что очень разозлился, узнав об атаке. Ему рассказал об этом Путин во время второго подряд телефонного разговора. Американский лидер отметил, что атака произошла в деликатный момент переговорного процесса, действия киевского режима неправильны.