Живущая в Париже Рената Литвинова призналась, что скучает по России

Жизнь Ренаты Литвиновой изменилась кардинальным образом три года назад. Актриса покинула Россию вскоре после начала СВО. Звезда фильма "Граница. Таежный роман" обосновалась в Париже, где у нее давно имелась недвижимость.

Компанию Литвиновой составила давняя приятельница Земфира, признанная иноагентом. При этом на Родине у актрисы остались близкие люди. В частности, престарелая мама. Судя по всему, Алиса Михайловна не пожелала вместе с дочерью перебираться в Европу.

Артистка не скрывает, что переживает из-за разлуки с родными. Когда поклонники спросили у звезды кино, тоскует ли она по Родине, Рената ответила откровенно. "Вы скучаете по России? Да, конечно, я скучаю по России", — призналась Литвинова.

Тем не менее она отметила, что всегда мечтала состариться именно в столице Франции. "Боже, я всегда говорила, что у меня будет шампанское на столе, и, что будут таскаться в старости по кафе, делать укладки, носить красивые вещи. Господи! И радоваться этой жизни, что и вам всем советую!" — поделилась актриса.