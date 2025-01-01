В преддверии Нового года начальник Генштаба Валерий Герасимов проинспектировал группировку войск "Север". Заслушав доклады командующего и командиров соединений о текущей обстановке, он отметил, что бойцы уверенно продвигаются вглубь обороны противника.

Освобождены 32 населенных пункта в Харьковской и Сумской областях. "Северяне" в соответствии с указаниями Верховного главнокомандующего создают полосы безопасности на границе Курской области. Особо отличившимся Валерий Герсимов вручил государственные награды и поблагодарил за мужество и героизм.

По его словам, в декабре 2025 года были достигнуты самые высокие темпы наступления российской армии. Войска заняли более 700 квадратных километров территории за декабрь. Увеличились и темпы расширения полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях. За месяц под контроль России перешли семь населенных пунктов. В 2026 году российским войскам предстоит расширить полосу безопасности.