При атаке беспилотников в Туапсе пострадали два человека

В ночь на 31 декабря украинские беспилотники атаковали Туапсе. Как сообщает оперативный штаб Краснодарского края, пострадали два человека, повреждения получили пять домов, один из причалов в порту и оборудование на НПЗ.

Возгорание оперативно ликвидировано. На территории НПЗ также потушили пожар, площадь которого составила 300 квадратных метров.

Пострадавшие доставлены в больницу, угрозы их жизням нет. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Кроме того, в четырех многоэтажках и одном частном доме в результате атаки БПЛА выбиты стекла. Муниципалитет окажет жителям помощь в восстановлении.