Силы ПВО России сбили 27 украинских дронов за три часа

30 декабря с 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены 27 украинских беспилотников. В Минобороны сообщили об уничтожении:

— 14 БПЛА над территорией Калужской области;

— пяти БПЛА над территорией Республики Крым;

— по одному БПЛА над территориями Курской и Тульской областей.

По три вражеских дрона уничтожено над Белгородской областью и Московским регионом, в том числе два беспилотника, летевших на Москву.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в течение 30 декабря силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы были сбиты и подавлены 21 БПЛА в семи муниципалитетах Подмосковья. В результате атаки пострадал 57-летний мужчина. Его состояние оценивается как средней тяжести, стабильное. Угрозы для жизни нет, уточнил губернатор.