Нетаньяху заявил о необходимости дать ХАМАС шанс разоружиться

Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху считает, что палестинскому движению ХАМАС необходимо дать шанс разоружиться самостоятельно. Об этом он заявил в интервью FOX News после встречи с американским лидером Дональдом Трампом.

"Мы должны дать этому шанс. Пока что этого не случилось, но мы дадим этому шанс. Потому что если это можно сделать, как мы с президентом говорили, если это можно сделать простым путем, то хорошо. А если нет, это будет сделано другим способом", — сказал Нетаньяху.

Ранее Трамп заявил, что реализация мирного плана по Газе возможна только после разоружения движения ХАМАС. По его словам, это необходимо для перехода к реализации второй части мирного плана, что должно начаться "как можно скорее".