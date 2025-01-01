Войска объединенной группировки ВС РФ уверенно продвигаются вглубь обороны противника, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Он отметил, что декабрь 2025 года стал самым успешным месяцем по темпам продвижения армии России.

"В декабре этого года достигнуты самые высокие темпы наступления", — сказал Герасимов.

Начальник Генштаба также рассказал о задаче продолжить расширение полосы безопасности для обеспечения мирной жизни жителей Белгородской и Курской областей, которую поставил президент России Владимир Путин.