Российские военные поздравили с Новым годом жителей освобожденных территорий

Совсем немного времени остается до Нового года, встретить его готовятся и наши военнослужащие на линии соприкосновения.

Воины-гвардейцы группировки "Центр" в перерыве между выполнением боевых задач приходят в места временной дислокации, чтобы в дружеской обстановке ощутить приближение праздника, получить подарки и письма.

А мотострелки группировки "Восток" отправились поздравлять жителей освобожденных территорий. Один из бойцов стал на время Дедом Морозом. Дети получили сладкие наборы, свежие фрукты и плюшевые игрушки. Адресная помощь от наших военных пришлась как нельзя кстати и старшему поколению.