Из самолета МС-21 в аэропорту "Жуковский" сделали новогоднюю елку: вид с коптера впечатляет

В Сочи в очередной раз продлено штормовое предупреждение, но это не остановило главных новогодних волшебников. В заваленных снегом горах на Красной поляне сотни Дедов Морозов закатили вечеринку с песнями, танцами и флешмобом. А перед этим устроили праздничный забег на два километра. "Шторм века", который несколько суток терзал город, им оказался нипочем.

Жителям и гостям столицы во всей красе демонстрирует себя заснеженная Москва. В парке Победы обосновались сказочные ледяные скульптуры. Ёлки и фантастические деревья в разных уголках мегаполиса привлекают внимание своей необычностью и больше похожи на экспонаты выставки.

А в аэропорту "Жуковский" лайнер нового поколения МС-21 превратился в праздничную елку. Гирляндами для нее стали тягачи, снегоуборочные и противообледенительные машины, автобусы для перевозки пассажиров. Вид с коптера впечатляет, но для большей наглядности контуры новогоднего дерева обрисовали с помощью компьютерной графики.