Россияне столкнулись со сложностями при снятии наличных в банкоматах

В преддверии Нового года россияне столкнулись с проблемой при снятии крупных сумм в банкоматах. Банки блокируют операции.

По данным РИА Новости, это связано с усилением процедуры проверки. При попытке снять деньги в банкомате операция может быть временно заблокирована для дополнительного подтверждения клиентом.

После чего на телефон поступает звонок от банка с просьбой подтвердить свое намерение. Далее нужно подождать несколько минут и можно повторить попытку снятия наличных. Как правило, после звонка из банка клиент получает запрошенную сумму.