В ночь на 29 декабря Киев предпринял террористическую атаку на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Украина использовала 91 беспилотник, но все дроны были уничтожены силами ПВО.

Президент США Дональд Трамп был зол, узнав об атаке. Глава Америки заявил, что киевский режим напал на на резиденцию Путина в деликатный момент переговорного процесса. Трамп осудил действия Украины.

Киев оказался под сильным дипломатическим давлением после совершенной атаки. "Индия, Пакистан и ОАЭ присоединились к Трампу в осуждении <…> нападения на резиденцию российского лидера", — пишет Financial Times.

Кроме того, стало известно, что за атакой дронов на резиденцию президента России стоит не только Украина. Как утверждается в публикации издания L'AntiDiplomatico, Лондон знал о готовящемся нападении и поддержал Киев.