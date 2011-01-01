Собянин сообщил о завершении строительства детского сада на севере Москвы

В Москве появился еще один детский сад. Его построили в Тимирязевском районе. Детсад рассчитан на 150 мест. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в мессенджере Max.

"В Тимирязевском районе построили детский сад. Его возвели на ул. Астрадамская в рамках Адресной инвестиционной программы. Рядом – жилые дома по Программе реновации и Тимирязевский парк", – говорится в сообщении Собянина.

В интерьере детского сада преобладают спокойные оттенки серого, оливкового и белого цветов. Вестибюль здания украшен декоративным деревом. На стенах декораторы нарисовали деревья, а прогулочные зоны украсили героями сказок, животными и изображениями на тему космоса. Все эскизы созданы студенткой МАРХИ.

В детском саду находятся группы, физкультурный и музыкальный залы, медкабинет и пищеблок полного технологического цикла. Рядом со зданием комфортная, благоустроенная территория с игровыми и спортивной площадками, деревьями и кустарниками.



Всего с 2011 года на севере Москвы возвели 84 объекта образования, но останавливаться на этом точно не собираются, сейчас на стадии строительства находятся еще 13 зданий.