Долина после скандала с квартирой получит 49 млн рублей: признана пострадавшей

Лариса Долина выиграла очередной суд против мошенников, из-за которых осталась без квартиры. Певица получит внушительную компенсацию.

Арбитражный суд в Йошкар-Оле постановил взыскать с девяти дропперов 48 миллионов 950 тысяч рублей в пользу народной артистки России. Лариса Александровна признана пострадавшей, лица, задействованные в мошеннической схеме обязаны выплатить ей компенсацию, пишет ТАСС.

"С каждого из ответчиков, проживавших в Йошкар-Оле, взысканы суммы от 3 до 13,5 миллионов рублей, что в совокупности составляет 48 миллионов 950 тысяч рублей. Сумма взыскана по иску прокуратуры о неосновательном обогащении после мошеннической схемы, в результате которой певица лишилась своих сбережений и квартиры", — говорится в материалах суда.

Лариса Долина стала жертвой украинских мошенников. Певица, находясь под внушением, перевела все свои сбережения, а также деньги от продажи квартиры неизвестным лицам. Дело артистки стало одним из самых громких случаев мошенничества с использованием социальной инженерии. Исполнительница хита "Погода в доме" лишилась свыше 100 миллионов рублей.

Ранее четырех мошенников приговорили к срокам до семи лет тюрьмы. Но судебные разбирательства продолжаются.