В ночь на 29 декабря Киев предпринял террористическую атаку на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Украина использовала 91 беспилотник, но все дроны были уничтожены силами ПВО.

Президент США Дональд Трамп был зол, узнав об атаке. Глава Америки заявил, что киевский режим напал на резиденцию Путина в деликатный момент переговорного процесса.

В свою очередь президент Беларуси Александр Лукашенко осудил действия Украины. Он задался вопросом, кому выгодно это нападение.

"Это дичайший терроризм — на самом высоком государственном уровне. Если это так, как это сейчас преподносится… И я думаю о том, кому это надо?!" — сказал Лукашенко, отвечая во время посещения холдинга "Горизонт" на вопрос журналистов про атаку на резиденцию Путина.

Между тем, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что прощать атаку такого уровня ни в коем случае нельзя, ответ должен быть жестким.

"Ответ обязательно должен быть жестким. Депутаты настаивают на этом. Прощать нельзя. Это агония киевского режима", — отметил Володин в эфире "России 24".

Председатель Госдумы предупредил, что в будущем мы увидим больше циничных и безрассудных действий со стороны Киева. По его словам, чем дальше российская армия продвигается по линии фронта, тем сильнее сопротивление противника.