Путин обсудил с Рахмоном стратегическое партнерство двух стран

Президент России Владимир Путин и глава Таджикистана Эмомали Рахмон 31 декабря провели телефонный разговор. Как сообщили в пресс-службе Кремля, Рахмон решительно осудил атаку украинских беспилотников на резиденцию Путина в Новгородской области.

Президент Таджикистана назвал нападение грубой провокацией и отметил, что Киев действовал на фоне интенсивных российско-американских контактов по мирному урегулированию украинского кризиса.

Также в ходе разговора лидеры тепло поздравили друг друга с наступающим Новым годом. Путин и Рахмон подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнерства и союзничества.