Собянин: Завершено создание подземной пересадки на станции метро "Академическая"

Московское метро стало еще удобнее для пассажиров. На Троицкой линии построили подземную пересадку с "Академической" на одноименную станцию Калужско-Рижской ветки.

"Продолжаем создавать современную и надежную инфраструктуру метро для удобства горожан. На Троицкой линии завершили еще один объект: построили подземную пересадку с "Академической" на одноименную станцию Калужско-Рижской ветки", — сообщил в мессенджере Max мэр Москвы Сергей Собянин.

Как отметил мэр, переход между станциями стал быстрее и комфортнее. Пассажирам больше не нужно выходить на улицу.

Напомним, что "Академическую" открыли в сентябре. Сейчас в работе станции второго этапа строительства Троицкой линии. На них также создадут удобные переходы и выходы.