В Минобороны сообщили детали атаки ВСУ на резиденцию Путина

Министерство обороны раскрыло детали атаки ВСУ на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Первые беспилотники были ликвидированы около 19 часов 20 минут 28 декабря. Атака велась с территорий Сумской и Черниговской областей Украины.

Нанесение удара осуществлялось по нескольким направлениям к резиденции президента над территориями Брянской, Смоленской, Тверской и Новгородской областей. Был выпущен 91 беспилотник. Все они были уничтожены средствами ПВО.

При попытке Киева атаковать резиденцию Владимира Путина никто не пострадал. Как отметил начальник зенитных ракетных войск ВСК России Александр Романенков, обошлось также без разрушений на земле, "ущерба резиденции президента Российской Федерации не допущено".

"Террористическая атака киевского режима была целенаправленной, тщательно спланированной и носила эшелонированный характер", — подчеркнули в Минобороны.