Собянин: Завершилось строительство новой дороги около станции Остафьево МЦД-2

Строительство новой дороги около станции Остафьево МЦД-2 завершено. Движение по ней открыто.

"Завершили важный транспортный проект в ТиНАО – новую дорогу в районе станции Остафьево МЦД-2. Движение на ней уже открыто", — сообщил в мессенджере Max мэр Москвы Сергей Собянин.

Дорога с двумя полосами в каждом направлении соединила Южную улицу с Залинейным переулком. Как отметил мэр, участки переулка и улицы тоже обновили. Так, Южную продлили до Варшавского шоссе и сделали съезд на него.

Всего в рамках проекта было построено и реконструировано около трeх километров дорог. К предприятиям, логистическим и распределительным центрам, а также парковкам организовали съезды, для городского транспорта возвели разворотное кольцо. Велосипедисты получили отдельную дорожку, а для пешеходов сделали тротуары. Строители переустроили и проложили больше 10 километров инженерных коммуникаций и озеленили прилегающую территорию.

Благодаря новому объекту будут разгружены ближайшие дороги, а жители Щербинки и микрорайона Ново-Сырово в Подольске получат комфортный доступ к станции Остафьево МЦД-2.