Спектакль и интерактивные игры: чем в этом году удивила "Ёлка мэра" в Москве

Дружба и Любовь, Радость и Надежда встречают гостей "Ёлки мэра" в Москве. Настоящими героями сказочного представления стали эмоции и чувства, которые объединяют сердца и делают мир вокруг добрее.

Гостиный двор превращается в мир чувств! Дети и их родители попадают в Многоэмоциональный центр: здесь и "Департамент заветных желаний", и лабиринт сознания, и "Ведомство новогоднего предчувствия". "Ёлка мэра" в этом году посвящена внутреннему миру, и здесь можно испытать всю палитру самых ярких и волшебных эмоций. За час до представления гостей в фойе встречают сказочные герои, канатоходцы и акробаты. Аквагрим, горка, карусель, игры и конкурсы, творческие мастер-классы и красочные фотозоны!

"Ёлку мэра" в Москве проводят уже в девятый раз. За все годы эти праздники посетили более полумиллиона человек.

"Ожидаем более 90 тысяч ребят — это отличники учебы, победители олимпиад, ребята, которые приедут к нам из новых регионов России, дети участников СВО", — сообщил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин.

Музыкальное представление в этом году тоже посвящено эмоциям. Главному герою — московскому школьнику Саше Морозову — до Нового года нужно успеть спасти волшебный город Чувствоград! А для этого нужно отправиться в путешествие в свой собственный внутренний мир... Ведь без хорошего настроения праздник невозможен! В череде удивительных приключений Саша вместе со всеми зрителями узнает: нет плохих чувств, главное — направлять их на добрые дела!

"У нас интерактивы решены с помощью чувствительных браслетов, которые светятся, когда дети испытывают определённые чувства: когда дети помогают главному герою Саше стать добрым, браслеты светятся красным, как сердце", — рассказала режиссёр спектакля "Ёлка мэра 2026" Вера Зудина.

Герою вместе со зрителями предстоит пройти испытание честолюбием, столкнуться со злостью, встретить Добряка, Смешинку, Бесстрашие и Любовь! И, конечно, поверить в чудеса, ведь оказывается, что они — в каждом их нас.