Как выглядит самый маленький в России конь: ростом он не выше собаки

Считанные часы остаются до Нового года. Его символом станет Красная огненная лошадь. На ферме в Ленинградской области живёт самый маленький в стране конь. Ростом он не выше собаки, но общение с ним приносит огромный заряд позитива.

Они не маленькие. Они компактные. В XVI веке — любимцы европейской знати. Эксклюзивных питомцев заводили для детей и держали в королевских покоях. Во времена "золотой лихорадки" — рабочая сила на рудниках и приисках. Сейчас американская миниатюрная лошадь снова компаньон для души.

"Почему миниатюрная лошадь, а не пони? Потому что, несмотря на столь маленький размер, он сохраняет экстерьер арабской лошади. То есть у него аккуратная красивая голова, длинная шея, длинные ножки и элегантное телосложение. В этом и отличаются мини-лошади от пони. И к тому же их рост не превышает по стандарту 86 сантиметров", — объяснила владелица ранчо Елена Чистякова.

Полметра огненной стати и благородных кровей. Маленькому Принцу еще нет и года. И пока он самый миниатюрный в России. Если не обгонит в росте своего четвероного друга — амстаффа Амиго, то станет самым компактным в мире.

Не выше собаки и спокойнее скакуна. Он легко вытянет маленькую тележку. И пойдет под седлом со всадником не старше лет четырех. Но миниатюрные лошади для другого. Они лечат одним своим видом. И гладить таких не страшно.

На ранчо в Ленинградской области любят все необычное. Здесь живет еще одна российская звезда — чистокровный андалузец Данзарин. По масти — не рыжий, а в душе огонь. Но даже яркий темперамент не мешает Данзарину терпеливо нести юную наездницу.

На фоне арабских жеребцов Маленький Принц не комплексует. Заботы хоть отбавляй. Получает такой же уход — щетки для шерсти и кондиционер для хвоста.

Таких лошадок можно держать и дома. Чтобы не цокали — надевают на копыта специальные "валенки". Но только Принц против, он хочет жить на конюшне. И соглашается только на попону.