Минобороны опубликовало карту полёта украинских беспилотников, пытавшихся атаковать резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. В общей сложности был сбит 91 беспилотник, для отражения удара применялись зенитные ракетные комплексы, мобильные огневые группы и средства РЭБ. Также в военном ведомстве предоставили неопровержимые доказательства террористического акта.

На видео удалось снять один из сбитых беспилотников, летевших на новгородскую резиденцию Владимира Путина. Это украинский дрон-камикадзе "Чаклун-В". Его разработали в Днепропетровской области. На русский язык название переводится как "волшебник". По факту скорее "пенопластовый террорист". Ведь начинка с большим количеством поражающих элементов предназначалась для убийства как можно большего количества людей и уничтожения гражданских объектов, которых на пути к главной цели было немало. Наглядное доказательство того, что киевским режим — террористический.

"Проснулся под утро я от шума. Если честно, и не понял-то поначалу. Может, самосвал где-то работает или что. Потом дошло быстро, когда встал. И звук ракет первый раз услышал", — рассказал Игорь Большаков, местный житель.

Местные жители слышали как шло отражение атаки. Это продолжалось всю ночь с 28 на 29 декабря.

"Первые вражеские БПЛА зашли с южного направления, с Тверской области в Новгородскую область. После уничтожения первой волны, вторая волна беспилотников зашла на территорию Новгородской области с западного направления и двигалась курсом на прикрываемый объект. Попытка просочиться сквозь боевой порядок и перегрузить нашу оборону оказалась неудачной", — сообщил начальник расчета с позывным Гром.

Минобороны России обнародовало карту. На ней видно: удары наносились с территорий Сумской и Черниговской областей Украины. К главной цели — резиденции президента — пытались подобраться сразу с нескольких направлений. Беспилотники летели над Брянский, Смоленской, Тверской и Новгородской областями. Всего 91 дрон.

Массированную атаку отражали зенитные ракетные комплексы, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы.

"Построение удара, количество задействованных средств воздушного нападения и их действия с южного, юго-западного и западного направлений непосредственно в район резиденции президента России в Новгородской области однозначно подтверждают, что террористическая атака киевского режима была целенаправленной, тщательно спланированной и носила эшелонированный характер. В результате отражения террористической атаки киевского режима пострадавших нет и разрушений на территории России нет. Ущерба резиденции президента не допущено", — заявил начальник зенитных ракетных войск ВКС России Александр Романенков.

Войска противовоздушной обороны ВКС России действовали слаженно, профессионально и эффективно. Они продолжают нести боевое дежурство по защите нашего неба. Но те, кто стоит за этим налетом, знают, что ответ обязательно будет.

Авторитетные мировые политики уже осудили попытку теракта, которую Киев предпринял в тот самый момент, когда и Россия и США обсуждают достижение долгосрочного мира. А вот так называемые лидеры ЕС провели срочные телефонные консультации. В коллективном созвоне участвовали канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, глава польского правительства Дональд Туск и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Массированный налет дронов прошел при полном одобрении, а возможно, и был подготовлен не без помощи европейских архитекторов войны. И теперь они боятся ответных мер Москвы и реакции Вашингтона.

"Мы исчерпывающе изучим всю разведывательную информацию, касающуюся атаки на резиденцию Путина. Такая атака со стороны Киева была бы безрассудной и не помогла бы достижению мира между Украиной и Россией", — отметил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.

Первая реакция Трампа вряд ли порадует сочувствующих киевскому режиму. Президент США заявил, что очень разозлился узнав об атаке.