Юлия Меньшова после смерти Алентовой сделала разрывающее сердце признание

Вера Алентова скончалась 25 декабря. Актрисе было 83 года. По предварительным данным, причиной смерти звезды фильма "Москва слезам не верит" стал острый инфаркт миокарда, к которому привел тромбоз. Сказался сильный стресс, который она пережила на прощании с Анатолием Лобоцким.

Похоронили актрису рядом с мужем Владимиром Меньшовым на Новодевичьем кладбище. Траурная церемония прошла 29 декабря. 

Дочь Меньшова и Алентовой приходит в себя после потери. Юлия на своей странице в соцсети оставила трогательное обращение. Телеведущая поблагодарила поклонников за поддержку и теплые слова о ее маме.

"Я невероятно благодарна вам за потрясающую поддержку, которую я получала во всех социальных сетях, повсюду, где были открыты комментарии. За эту волну вашей немыслимой любви и уважения к моим родителям, которая захлестывала меня все эти печальные дни. Это и есть потрясающий итог их жизни, к которому быть причастной — для меня огромная честь", — призналась Юлия.

Меньшова призвала меньше ссориться и не стесняться говорить вслух о любви, особенно самым близким, ведь не знаешь, когда они уйдут навсегда. "Радуйтесь мелочам, берегите близких людей, чаще обнимайтесь и говорите вслух слова любви, — это очень важно, и очень поддерживает", — заявила дочь Алентовой.

Поклонники телеведущей от таких слов прослезились. В комментариях к посту Юлии многие пишут, что ее слова разрывают сердце, но в тоже время Меньшова стала примером стойкости и крепости духи.