Путин поздравил россиян с Новым годом и пожелал вдохновляющей любви

Президент Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом. Обращение главы государства увидели жители Дальнего Востока, где уже наступил 2026-й год.

В своем обращении Путин заявил, что наша страна будет идти только вперед и добиваться поставленных целей. "Мы рассчитываем на свои силы, на тех, кто рядом, кто нам близок и дорог, и всегда сами готовы подставить плечо", — отметил российский лидер.

Путин подчеркнул, что участники СВО взяли на себя ответственность сражаться за Россию, страна верит в бойцов и в победу. Глава государства пожелал всем благополучия, счастья и "любви, которая вдохновляет".

"Пусть наши традиции, вера, память соединяют все поколения, поддерживают нас всегда и вовсю. Мы вместе — одна большая семья, сильная и сплоченная", — заявил президент.

Владимир Путин выступал на традиционном фоне у стен Кремля. Обращение главы государства продлилось чуть больше трех минут. Первыми его увидели жители Камчатки и Чукотки, которые уже встретили Новый год.