2025-й год в Москве стал самым теплым в истории

Московские метеорологи подвели итоги 2025-го года. Оказалось, что он был самым теплым в метеорологической истории. Среднегодовая температура воздуха составила +8,4 градуса. Побит рекорд 2020-го года.

"До конца 2025 года остались считанные часы, и средняя температура как декабря, так и всего года может измениться лишь на сотые доли градуса, так что можно уверенно сказать, что 2025 год в Москве стал самым теплым за всю историю инструментальных наблюдений за погодой", – сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Ранее самым теплым в истории столицы считался 2020-й. Тогда была зафиксирована среднегодовая температура +8,04 градуса.

Леус отметил, что декабрь в Москве завершается с температурой -1,1 градуса, что на 3,3 градуса теплее климатической нормы. Это шестое место в списке самых теплых последних месяцев года в XXI веке.