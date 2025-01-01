Сергей Собянин поздравил москвичей с Новым годом

Сергей Собянин поздравил москвичей и жителей столицы с наступающим Новым годом.

"Мы провожаем 2025 год. Год юбилея Великой Победы, Год защитников Отечества, Год созидания и развития, который оставил добрый след в истории нашего города", - сказал мэр Москвы.

По словам Сергея Собянина, именно москвичи стали творцами позитивных перемен в городе. В Москве были построены новые станции метро и дороги, жилые кварталы, поликлиники и больницы, школы, детские сады, парки и многие другие объекты.

"Талантливые и трудолюбивые, способные решать сложнейшие задачи и с готовностью откликающиеся на чужую боль. Я горжусь тем, что вместе с вами мы смогли преодолеть все трудности сделали ещё один шаг вперёд", - сказал мэр, поблагодарив горожан за труд, щедрость и характер.

Собянин также поблагодарил участников специальной военной операции, которые защищают независимость России.