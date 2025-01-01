Сергей Собянин поздравил москвичей с Новым годом

Сергей Собянин поздравил москвичей и жителей столицы с наступающим Новым годом.
"Мы провожаем 2025 год. Год юбилея Великой Победы, Год защитников Отечества, Год созидания и развития, который оставил добрый след в истории нашего города", - сказал мэр Москвы.
По словам Сергея Собянина, именно москвичи стали творцами позитивных перемен в городе. В Москве были построены новые станции метро и дороги, жилые кварталы, поликлиники и больницы, школы, детские сады, парки и многие другие объекты.
"Талантливые и трудолюбивые, способные решать сложнейшие задачи и с готовностью откликающиеся на чужую боль. Я горжусь тем, что вместе с вами мы смогли преодолеть все трудности сделали ещё один шаг вперёд", - сказал мэр, поблагодарив горожан за труд, щедрость и характер.
Собянин также поблагодарил участников специальной военной операции, которые защищают независимость России.
"Дорогие москвичи, Новый год — это время надежд и начинаний. Я верю, что впереди нас ждут новые свершения. Пусть в новом году сбудутся все ваши мечты. Пусть будет больше радости в ваших семьях. Я желаю вам тепла и уюта в домах, успехов в делах и крепкого здоровья. Пусть каждый день будет наполнен светом, а в ваших сердцах всегда царит любовь и гармония. Пусть 2026-й станет для Москвы и России годом побед, принесёт в наши семьи мир, благополучие и счастье", - заключил Сергей Собянин.