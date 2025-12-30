NYT: Трамп хотел очаровать Путина, но понял, что переоценил себя

Президент США Дональд Трамп признался, что рассчитывал обаять главу России Владимира Путина. Но харизма американского лидера дала сбой.

Как пишет газета New York Times со ссылкой на помощника Трампа, в процессе переговоров президент США начал подозревать что "совершенно переоценил" свою способность очаровать Путина. Такой комментарий американский лидер сделал в апреле, когда окончилось действие пасхального перемирия в рамках украинского конфликта.

Напомним, что 28 и 29 декабря Путин и Трамп провели два телефонных разговора. Президент США и его советники проинформировали российского лидера об итогах переговоров с Владимиром Зеленским. Путин же обратил внимание главы США на атаку Киевом беспилотниками на резиденцию в Новгородской области. Трамп был шокирован и возмущен действиями Украины.