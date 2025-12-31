Россиян предупредили о мошенничестве с "поверкой счетчиков"

Перед Новым годом мошенники массово атаковали почтовые ящики россиян. Злоумышленники разложили листовки про "обязательную проверку счетчиков воды".

Мошенники уверяют, что проверить приборы необходимо "в течение 30 дней". Если этого не сделать, то будет производиться начисление платы за воду по общему нормативу. В листовках указан номер телефона и требование срочно позвонить по нему.

"Это типичная схема навязанных услуг мошенниками, рассчитанная на спешку — человек видит ссылку на нормы, воспринимает бумагу как официальное уведомление и соглашается на визит мастера, хотя реальной срочности часто нет, а выбор исполнителя всегда остается за собственником", — рассказал "Газете.Ru" председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов.

Депутат напомнил, что поверка счетчика привязана к межпроверочному интервалу конкретного прибора. Чтобы не попасться на уловку злоумышленников, проверьте паспорт счетчика или уточните у управляющей организации. Звонить по номеру из листовки ни в коем случае нельзя, также как и переходить по указанным там ссылкам.