МВД: за фейерверки на Новый год москвичам и гостям столицы грозит до пяти лет лишения свободы

В Москве в Новый год лучше воздержаться от запуска фейерверков и салютов, а также использования петард. За нарушение общественного порядка грозит суровое наказание.

Жителям и гостям столицы не рекомендуется использовать пиротехнику в связи с участившимися случаями провокаций с ее применением. В пресс-службе московского управления МВД России пояснили, что запуск салютов запрещен в помещениях, с балконов и лоджий, вблизи жилых домов, на любых объектах транспортной инфраструктуры.

Нарушение правил повлечет административную ответственность. Любителям фейерверков на балконе грозит штраф от 5 до 50 тысяч рублей. Если последствия салюта окажутся тяжкими, ответственность станет уголовной — вплоть до лишения свободы на пять лет, передает ТАСС.

"Любые попытки нарушения общественного порядка будут незамедлительно пресечены", — подчеркнули в МВД.