Лукашенко в разговоре с Путиным осудил атаку на резиденцию российского президента

Владимир Путин и Александр Лукашенко в среду вечером провели телефонный разговор. Лидеры России и Беларуси поздравили друг друга и народы двух стран с наступающим Новым годом.

Еще одной темой разговора стала атака украинских беспилотников на резиденцию российского президента в Новгородской области. Как сообщили в Кремле, Лукашенко осудил безрассудные действия Киева.

"Подчеркнуто, что эта циничная провокация была предпринята на фоне текущих российско-американских контактов, нацеленных на мирное урегулирование кризиса на Украине", - говорится в заявлении Кремля.

Украина в ночь на 29 декабря предприняла террористическую атаку на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Киев задействовал 91 беспилотник. Силы ПВО уничтожили все цели.