Киевский режим минувшей ночью нанес удар на гостинице и кафе в населенном пункте Хорлы Херсонской области на побережье Черного моря. В результате атаки погибли 24 человека, многие из которых сгорели заживо. Среди погибших - один ребенок.

Об ударе украинских беспилотников сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, в атаке были задействованы три дрона, один из которых нас зажигательную смесь. Из-за этого после удара на месте возник мощный пожар, который удалось потушить только под утро.

"Вот так выглядит "мир", к которому, по словам Зеленского, он стремится. Особый цинизм в том, что удар был нанесён после работы разведчика — почти под бой курантов", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Всего в результате атаки пострадали более 50 человек. Сальдо отметил, что это не окончательная цифра. Сейчас врачи борются за жизнь выживших в этой страшной трагедии.