Пятеро детей госпитализированы после удара ВСУ по мирным жителям в Херсонской области

В больницах Херсонской области и Крыма находятся 13 пострадавших после удара ВСУ по гостинице и кафе в Херсонской области. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения России.

Шесть человек находятся в тяжелом состоянии. Среди них есть дети.

Ранее власти Херсонской области сообщили, что после удара в больницы региона доставлены пятеро детей.

ВСУ в ночь на 1 января атаковали гостиницу и кафе в населенном пункте Хорлы Херсонской области. Погибли, по последним данным, 24 человека, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, в атаке на мирных жителей были задействованы три дрона ВСУ, один из которых нес зажигательную смесь. Из-за этого на месте возник пожар, потушить который удалось только к утру.