Симоньян пригрозила возмездием за атаку на херсонское кафе: "Будет выпотрошен каждый"

Кровавое преступление озверевших украинских нацистов в новогоднюю ночь. Так назвал атаку ВСУ на кафе и гостиницу в населенном пункте Хорлы Херсонской области минувшей ночью глава Крыма Сергей Аксенов.

"Нет слов, чтобы выразить нашу скорбь и боль", - написал он в телеграм-канале

Отреагировала на чудовищный теракт и главный редактор RT Маргарита Симоньян. По ее словам, организаторы и исполнители атаки на мирных жителей в новогоднюю ночь не просто военные преступники, а "садисты, достойные своих духовных отцов - гестаповцев".

"Выловлен будет каждый. Выловлен, зачищен и выпотрошен. На этот раз ни в какой Аргентине отсидеться до старости не получится. Нет уже в мире таких аргентин", - написала Симоньян в своей телеграм-канале.

ВСУ в ночь на 1 января атаковали гостиницу и кафе в населенном пункте Хорлы Херсонской области. Погибли, по последним данным, 24 человека, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, в атаке на мирных жителей были задействованы три дрона ВСУ, один из которых нес зажигательную смесь. Из-за этого на месте возник пожар, потушить который удалось только к утру. В больницу Херсонской области и Крыма доставлены 13 человек, шестеро из которых находятся в тяжелом состоянии.