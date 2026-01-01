Как россияне встретили Новый год: в Улан-Удэ — снежная сказка, а в Москве — праздничный забег

Под бой курантов, залпы салютов и звон бокалов наступил Новый 2026-й год! Время, когда звучат самые тёплые поздравления и загадывают заветные желания.

Первыми праздник начали отмечать жители Дальнего Востока. В столице Приморья фейерверки сияли едва ли не в каждом дворе.

А в Улан-Удэ на центральной площади ожила настоящая новогодняя сказка! В Донецке местный Дед Мороз предложил своей Снегурочке руку и сердце. Новогоднее чудо ожидало и симферопольцев — ровно в полночь в центре города ожили гигантские сказочные фигуры.

С праздником россиян поздравил Владимир Путин. В своём обращении президент подчеркнул: прочность нашего единства определяет суверенитет и безопасность Отечества, его развитие и будущее. Новый год – это прежде всего вера в лучшее, в добро и удачу. Неповторимый и волшебный праздник, когда сердца открываются для любви, дружбы и милосердия, для чуткости и великодушия.

"Мы вместе – одна большая семья, сильная и сплочённая, и потому будем и дальше работать и созидать, добиваться поставленных целей, идти только вперёд ради наших детей и внуков, ради нашей великой России", — отметил президент.

Ярко и весело Новый год встретила Москва. Развлечения для жителей и гостей столицы подготовили на любой вкус. Главной площадкой праздника для многих стала ВДНХ с концертами и световыми шоу. Дед Мороз со Снегурочкой зажгли огни на огромной ёлке, а на катке можно было встретить снеговиков.

В Парке Горького ритм задавали барабаны. Там пели хором и танцевали прямо на льду. В "Лужниках" сотни человек Новый год встречали буквально на бегу. И взрослые, и самые маленькие спортсмены разминались прямо в хороводах и танцах. А затем под бой курантов стартовали первые в этом году соревнования.