В ответ на террористические атаки националистов российские войска нанесли удары по тыловым районам ВСУ. В Луцке поражён объект топливно-энергетического комплекса. Взрывы гремели в Одессе, Сумах, Волынской и Житомирской областях. На Харьковском участке спецоперации наши подразделения пресекают все попытки радикалов вернуть утраченные рубежи.

Получив данные от воздушной разведки, артиллеристы группировки "Восток" метко накрывают огневые точки и укрытия ВСУ в населенном пункте Терноватое Запорожской области. Расчеты войск беспилотных систем группировки не дают вражеским дронам долететь до наших позиций. Уничтожены шесть тяжелых ударных беспилотников.

"Летел совершенно по другим делам. Смотрю, снизу пролетает "Баба Яга", "Вампир" так называемый. Я разворачиваюсь, догоняю и уничтожаю ее", — рассказал оператор БПЛА с позывным "Молодой".

Ожесточенные боестолкновения продолжаются в Харьковской области в районе Купянска. Противник не оставляет попыток контратаковать, но неизменно вынужден откатываться назад.

"На Купянском направлении в течение суток подразделениями шестой армии отражены три атаки формирований 92-й штурмовой бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Нечволодовка и Благодатовка с целью прорыва в город Купянск. Уничтожено до 30 боевиков и два пикапа", — сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.

В короткие минуты затишья военнослужащие группировки успели подготовиться к встрече Нового года. По словам наших бойцов, особое праздничное настроение создают письма, которые пишут как родные, так и совершенно незнакомые люди, в том числе дети.

"Мы очень благодарны ребятишкам, которые пишут постоянно нам на каждые праздники. Ребятам очень приятно читать письма. Бывает порой доходит и до слез", — поделился заместитель командира роты по военно-политической работе с позывным "Боксёр".

В одном из госпиталей участников спецоперации с Новым годом поздравили артисты ансамбля песни и пляски Ленинградского военного округа, а от жителей республики Коми — подарки бойцам. А в Луганской Народной Республике уже сами военнослужащие приехали с подарками в село Павленково.

Эту акцию сотрудники военной полиции проводят в ЛНР уже третий год. Привозят жителям республики продуктовые наборы и сладкие подарки для детей.